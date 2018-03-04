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На трассе М-4 "Дон" столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Вчера, 20:32

Вчера вечером в 18:30 на трассе М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие. В Каменском районе на 923-м километре, столкнулись пассажирский автобус с иномаркой.

По предварительным данным, 52-летний водитель рейсового автобуса МАН не смог справиться с управлением транспортным средством на скользкой дороге, в результате чего автобус сильно занесло и он врезался в припаркованный на обочине автомобиль Mazda. В результате аварии пострадавших нет.

Стоит отметить, что вечером в Московской области на автомобильной трассе М-4 «Дон» в разных местах произошло 3-4 аварии, в которых пострадали в сумме 17 автомобилей. В результате ДТП из людей никто не пострадал. Причиной многочисленных аварий является сильный снегопад.


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