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В Пензенской области Ford Focus сбил двух инспекторов ГИБДД

Вчера, 19:18

В Спасском районе Пензенской области Ford Focus врезался в припаркованный автомобиль ГИБДД и сбил двух инспекторов.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 9 утра под Пензой, на 474-м километре федеральной трассы «Урал», близ деревни Кошелевка. Двое сотрудников Госавтоинспекции прибыли в данный район для оформления ДТП. Однако неожиданно в их служебную машину врезалась иномарка Ford Focus, которой управлял 30-летний мужчина. В результате столкновения, припаркованный на обочине патрульный автомобиль «ВАЗ-2114» начал движение и сбил 2-х сотрудников ГИБДД, который стояли неподалеку.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где их госпитализировали с множественными травмами.

По предварительной версии, виновник аварии не смог справиться с управлением своего транспортного средства из-за сложных погодных условий. По факту данного происшествия проводится проверка.


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