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В Екатеринбурге в результате наезда трамвая погиб мужчина на глазах у супруги

Вчера, 18:33

Сегодня в Екатеринбурге пожилой мужчина погиб под трамваем на глазах у своей супруги.

Трагедия произошла сегодня днем на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Супруги шли неподалеку от трамвайных путей. Вдруг мужчина резко свернул на рельсы, желая перейти дорогу. Супруга не успела ничего понять, как вдруг заметила, что приближается трамвай. Она крикнула супругу, но было поздно.

Мужчина заметил трамвай в последнюю секунду и не успел отскочить. Машинист же заметил пешехода лишь когда расстояние между ними было слишком маленьким, он применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но из-за большой скорости остановиться не удалось, и трагедии не удалось избежать. В итоге 66-летний горожанин попал под трамвай. Мужчина скончался на месте происшествия еще до оказания ему необходимой медицинской помощи.

На данный момент движение на данном участке дороги восстановлено. На месте трагедии работают сотрудники скорой медицинской помощи и инспекторы ГИБДД.


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