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Под Челябинском пьяная автоледи протаранила столб и впала в кому

Сегодня, 14:05

В Миассе Челябинской области езда в пьяном виде закончилась для местной жительницы госпитализацией и комой. Девушка не справилась с управлением своим BMW 3 и протаранила столб.

Инцидент произошёл накануне ночью. Автоледи везла из развлекательного комплекса «Звездный» двух приятелей. По словам очевидцев, водитель BMW вёл себя на дороге весьма угрожающе: обгонял и «подрезал» других участников движения. В итоге внедорожник «слетел» с проезжей части и на большой скорости врезался в столб. Девушку экстренно госпитализировали в медучреждение, она впала в кому. Один из пассажиров также получил тяжёлые травмы, однако его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Кургане иномарка протаранила скорую, в которой рожала женщина. Спецавтомобиль перевозил беременную пациентку, когда в него въехала другая машина.


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