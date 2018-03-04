В Подмосковье легковушка попала под поезд

В Подмосковье легковушка не смогла разъехаться с железнодорожным составом. Автомобиль попал под поезд.
Сообщение сделано пресс-службой МЖД. Согласно предоставленной информации, местом инцидента стало Савеловское направление в районе перегона от Каналстроя до Вербилок.
ДТП случилось на переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией. При их исправной работе, водитель решил пересечь регулируемый переезд перед приближающимся составом.
Машинист, управляющий поездом, движущимся из Москвы в Савелово, прибегнул к экстренному торможению. Однако, расстояние до внезапно возникшего на пути препятствия оказалось слишком коротким.
Удар, полученный автомобилем, отбросил его в кювет. В результате один из находившихся пассажиров в нём погиб, а второй доставлен с травмами в клинику.
Согласно другим источникам, обоим мужчинам, находившимся в автомобиле, удалось выжить. Информация уточняется.
Задержка в движении пассажирского поезда составила 25 минут.