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В Подмосковье легковушка попала под поезд

Сегодня, 13:47

В Подмосковье легковушка не смогла разъехаться с железнодорожным составом. Автомобиль попал под поезд.

Сообщение сделано пресс-службой МЖД. Согласно предоставленной информации, местом инцидента стало Савеловское направление в районе перегона от Каналстроя до Вербилок.

ДТП случилось на переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией. При их исправной работе, водитель решил пересечь регулируемый переезд перед приближающимся составом.

Машинист, управляющий поездом, движущимся из Москвы в Савелово, прибегнул к экстренному торможению. Однако, расстояние до внезапно возникшего на пути препятствия оказалось слишком коротким.

Удар, полученный автомобилем, отбросил его в кювет. В результате один из находившихся пассажиров в нём погиб, а второй доставлен с травмами в клинику.

Согласно другим источникам, обоим мужчинам, находившимся в автомобиле, удалось выжить. Информация уточняется.

Задержка в движении пассажирского поезда составила 25 минут. 


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