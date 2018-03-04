Восемь авто столкнулись на западе Москвы

Сегодня, 11:43

ДТП с участием сразу восьми автомобилей имело место быть сегодня утром, 4 марта, на Можайском шоссе в Москве. Наиболее вероятной причиной аварии называются сложные погодные условия в столице.

Инцидент произошёл возле дома №11. Каковы обстоятельства дорожного инцидента, не уточняется. Также пока не известно число пострадавших и масштабы аварии. К настоящему времени установлено, что в ДТП участвовали восемь автомобилей. Движение в сторону центра затруднено.

Ранее мы писали, что в Пензе маршрутка столкнулась с автомобилем такси. Инцидент произошёл в центре города. На момент аварии в автобусе были пассажиры.