VistaNews.ru


Восемь авто столкнулись на западе Москвы

Сегодня, 11:43

ДТП с участием сразу восьми автомобилей имело место быть сегодня утром, 4 марта, на Можайском шоссе в Москве. Наиболее вероятной причиной аварии называются сложные погодные условия в столице.

Инцидент произошёл возле дома №11. Каковы обстоятельства дорожного инцидента, не уточняется. Также пока не известно число пострадавших и масштабы аварии. К настоящему времени установлено, что в ДТП участвовали восемь автомобилей. Движение в сторону центра затруднено.

Ранее мы писали, что в Пензе маршрутка столкнулась с автомобилем такси. Инцидент произошёл в центре города. На момент аварии в автобусе были пассажиры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.