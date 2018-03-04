В ДТП в Ростовской области пострадали сразу пять автомобилей

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Вчера в Ростовской области около Шахтинского поста ГАИ на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП пострадали сразу пять автомобилей.

Вчера утром на трассе М-4 «Дон» недалеко от Шахтинского поста ГАИ произошла серьезная авария, в которой учувствовали сразу пять автомобилей. По предварительной версии, водитель Renault Duster резко сбросил скорость, не учтя плотный поток движения на автомобильной дороге. Следовавшие за ним машины начали тормозить, но из-за скользкой дороги трагедии избежать не удалось. Так, две иномарки - BMW и Ford Focus, оказались в кювете, а следовавшие за ними Lada Granta, ВАЗ-2107, и Hyundai Solaris, въехали друг в друга «паровозиком».

В результате ДТП пострадали только автомобили, некоторые из них вряд ли подлежат восстановлению. Сотрудники ГИБДД, которые занимаются проверкой данной аварии, разыскивают очевидцев происшествия.