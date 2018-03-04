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В Москве мажоры ездили по встречной полосе на Садовом кольце

Сегодня, 01:30

Ранее в Сети появились данные, как любители большой скорости объезжали пробку на Садовом кольце в Москве по встречной полосе, следуя за машиной с мигалками. Местная полиция изучает полученную информацию.

Московские мажоры-лихачи снова разъезжают по дорогам города, не соблюдая правила дородного движения. В этот раз нарушители объехали пробку, которая возникла на Садовом кольце, по «встречке». Автомобилист элитной иномарки в удобный момент пристроился позади полицейской машины, которая направлялась со включенными мигалками.

О своих приключениях злоумышленники рассказали в интернете. По их словам, когда обычные водители ждут своей очереди и стоят в пробках, они ездят с «сопровождением и никаких пробок».

Ранее в Краснодаре автомобиль сбил женщину с ребенком. На месте аварии произошла драка, к пункту ДТП подъехала полиция.


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