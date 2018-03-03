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На Калужском шоссе в Москве в ДТП попали 4 машины

Вчера, 23:53

В Москве на Калужском проспекте в аварию попали четыре автомобиля. В результате ДТП два человека получили повреждения.

Дорожный инцидент произошел сегодня вечером на 40-м километре трассы возле населенного пункта Троицкий. О состоянии потерпевших и причинах ДТП данных пока нет. На месте произошедшего инцидента сейчас работают московские сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц российской столицы взорвался внедорожник, принадлежащий охране известного музыканта Тимати. Стоимость иномарки немецкого производства составляет 10 миллионов рублей. Сам артист в аварии не пострадал, его не было в салоне машины.


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