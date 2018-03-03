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В Саратове столкнулись две иномарки и устроили пробку до "Юбилейного"

Вчера, 17:17

ДТП в Саратове спровоцировало огромный автозатор на проезжей части вплоть до Юбилейного. Пострадавших нет, идет расследование.

 3 марта пользователи группы в соцсети Саратова сообщили про инцидент. Они сказали, что на трассе произошло массовое ДТП по улице Аэропорт. В процессе движения столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщили, что водитель превысил скорость в транспортном ряду, а его коллега забыл вовремя притормозить и попал на задний бампер впереди едущего автомобиля.

По словам спасателей, прибывших на место происшествия вместе с сотрудниками полиции, пострадавших в этом ДТП к счастью нет. Единственное неприятное ощущение получают те водители, которым пришлось стать участниками долгой пробки. На месте дорожного конфликта в Саратове работают эксперты и сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины столкновения и выяснить, кто будет отвечать за неправомерные поступки на дороге. Затор на дороге отмечался вплоть до автосалона «Юбилейный».


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