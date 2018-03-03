В Ленобласти поезд сбил автоледи на Chevrolet

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Утром 3 марта в Лодейнопольском районе (Ленобласть) легковушка марки Chevrolet выехала на железнодорожные пути станции Оять и столкнулась с поездом. Находящаяся за рулем иномарки 32-летняя женщина госпитализирована.

ДТП в Лодейнопольском районе произошло около 08:30 по местному времени. 32-летняя автомобилистка на Chevrolet переезжала железнодорожные пути петербуржской станции Оять. Нарочно или из-за невнимательности женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора, впоследствии попав под колеса грузового поезда. В результате аварии автоледи удалось выжить, с травмами различной степени тяжести скорая госпитализировала ее в ближайшую больницу.

Дорожная полиция Лодейнопольского района устанавливает обстоятельства ДТП.