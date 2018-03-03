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Mercedes охраны Тимати сгорел после ДТП в Москве

Сегодня, 12:46

На юге Москвы Mercedes охраны рэпера Тимати сгорел после ДТП в Москве.

Пожар начался после аварии Mercedes с несколькими транспортными средствами. Инцидент произошел минувшей ночью на Мытной улице, которая расположена неподалеку от Даниловского рынка. Очевидцы сообщают, что в Mercedes находились охранники известного рэпера Тимати. Машина столкнулась с такси, и автомобили метнулись в разные стороны. После столкновения начался пожар иномарки. Пожарные приехали на место происшествия тогда, когда от автомобиля ничего не осталось, из салона машины шел густой дым.

Представители Тимати еще не давали комментариев по поводу этого дела. По предварительной информации, пострадавших нет.


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