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Под Волгоградом опрокинулся маршрутный автобус, пострадали два человека

Сегодня, 12:14

Два человека получили травмы в ходе опрокидывания маршрутного автобуса в Карачаевском районе Волгоградской области. Инцидент произошёл накануне утром, 2 марта.

Как установила проверка, за рулём автобуса находился 58-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, в результате чего авто вынесло на полосу встречного движения, а после и вовсе опрокинуло на бок. В ходе аварии травмы получили пассажирки возрастом 67 и 57 лет. Женщины госпитализированы в медучреждение, об их состоянии пока ничего не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее мы писали, что маршрутный автобус столкнулся с автомобилем такси в центре Пензы. На момент происшествия в салоне общественного транспорта находились пассажиры. Обстоятельства случившегося изучает полиция.


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