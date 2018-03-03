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В центре Москвы загорелся Mercedes

Сегодня, 10:10

В самом центре Москвы автомобиль Mercedes загорелся после столкновения с легковушкой Volkswagen.

Авария произошла в ночное время на улице Мытной в центре Москвы. Из-за случившегося ДТП образовалась пробка. Volkswagen получил небольшие технические повреждения. Mercedes еще до приезда пожарных сгорела дотла, хотя до этого водители пытались потушить пламя имеющимися в автомобилях огнетушителями. Площадь возгорание составляет шесть квадратных метров.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшедшего, на данный момент известно, что никто из людей не пострадал. Ни один из водителей не признал свою вину.


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