На станции "Москва-Рижская" мужчина попал под колеса электрички

Вчера, 23:54

В северно-западном районе Москвы 2 марта произошло ДТП. Мужчина попал под колеса электропоезда на станции «Москва-Рижская». Пострадавшего оперативно извлекли из-под вагона и передали медикам скорой.

По оперативным сведениям пресс-службы ГУ МЧС Москвы, 2 марта на железнодорожной станции «Москва-Рижская» произошло ДТП. Неизвестный мужчина оказался в какой-то момент под вагоном электропоезда, который прибыл на путь следования для посадки. К пострадавшему немедленно бросились свидетели аварии, а за несколько минут прибыли и сотрудники МЧС. Они аккуратно извлекли пострадавшего из-под колес электропоезда и передали в руки медикам скорой помощи.

Информации о состоянии мужчины в настоящий момент пока нет. Медики из больницы, куда его госпитализировали, пока молчат. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства, которые предшествовали аварии. Движение поездов не нарушено, все идет по графику.