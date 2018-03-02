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Анфиса Чехова стала случайным свидетелем жуткого ДТП в Сочи

Вчера, 23:30

2 марта на автомагистрали «Сочи-Красная Поляна» произошло столкновение двух автомобилей Lada Granta и Lada Priora – есть пострадавшие. Знаменитая ведущая Анфиса Чехова оказалась свидетелем жуткого ДТП в Сочи. 

 Анфиса Чехова попала в автомобильную пробку на магистрали в Сочи, недалеко от поселка Монастырь. В этом регионе случилось жуткое ДТП с двумя машинами. Lada Granta и Lada Priora столкнулись на трассе. В результате такого жуткого ДТП на дороге образовалась грандиозная пробка из движущего транспорта. По словам Чеховой, которая сняла видео с места ЧП, ее авто простояло в ожидании несколько часов. Дорожный конфликт имел смертельные последствия для одного из водителей.

Ведущая сообщила, что имела возможность увидеть процесс извлечения тела погибшего из покорёженного автомобиля. По версии сотрудников ГИБДД, инициатором ДТП стал 24-летний водитель Lada Granta, который нарушил ПДД и выехал на встречную полосу магистрали.


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