В Смоленске в ДТП две автоледи устроили потасовку

Вчера, 22:59

В Смоленске 1 марта случилось ДТП, в котором две девушки устроили потасовку. Виновная в происшествии решила использовать метод нападения на жертву аварии.

Владелица автомобиля КИА Sportage неудачно сдала назад и наехала на машину Toyota Corolla, которой помяла бампер. Вместо того, чтобы по-человечески исчерпать инцидент, виновница набросилась на жертву с бранными словами и криками.

Как говорят очевидцы, после приезда аварийных комиссаров девушка не прекратила словесный поток и продолжила отыгрываться уже на мужчине, фиксировавшем последствия ДТП.

Стоит ли ссора поврежденных нервных клеток, непонятно.