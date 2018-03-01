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Семь человек погибли в ДТП в Казахстане

Вчера, 22:03

Семь человек сегодня погибли в ДТП в Казахстане. Как оказалось, среди погибших были граждане Узбекистана. Дорожное происшествие случилось 1 марта 2018 года в 06:00 часов.

В селе Шетпе Мангистауской области грузовой автомобиль Shacman и легковой автомобиль LADA Largus столкнулись на автомобильной дороге. Из-за этого произошло возгорание легкового автомобиля. К сожалению, жертвы ДТП моментально скончались и на данный момент ведется расследование и опознавание личностей пострадавших. Остальных моментально доставили в ближайшую районную больницу.

Ранее на этой же трассе уже было ДТП, где погибли более 50 человек. 18 января на дороге произошло возгорание автобуса, в результате чего случилась страшная катастрофа. 52 гражданина Узбекистана скончались до приезда врачей.


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