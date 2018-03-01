В Петербурге на Вантовом мосту столкнулось от 7 до 12 автомобилей

Вчера, 20:46

На Вантовом мосту, в районе КАД Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Согласно информации ГИБДД, столкнулись от 7 до 12 автомашин.

Автолюбители, которые видели произошедшее ЧП на КАД, говорят, что возле Вантового моста случилось три дорожных аварии подряд. ДТП посыпались практически одновременно. В место столкновения автотранспорта зафиксировано большое затруднение в движении. Длина пробки по информации "Яндекс.Пробок" достигла 6 километров. О причинах дорожного конфликта пока нет сведений, равно как и о количестве потерпевших. На месте происшествия на Вантовом мосту работают сотрудники ГИБДД Петербурга, медики.

В аварии участниками выступили от 7 до 12 автомобилей. По словам водителей, у транспорта есть видимые вмятины от произошедших ударов. Пользователи обсуждают эту информацию в социальной сети, надеясь, что среди пострадавших, если таковые имеются, нет погибших.