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В Кургане иномарка протаранила скорую, в которой рожала женщина

Вчера, 20:27

Автомобиль протаранил машину скорой помощи, в которой находилась беременная женщина. Это случилось в Кургане на двух перекрестных улицах в 14:00. Скорая везла по улице Карла Маркса беременную женщину в больницу на роды.

Как и полагалось, в машине сигналили маячки и гудела сирена. Когда скорая подъехала к перекрестку, на светофоре был красный свет. Все пропустили скорую машину, поэтому та спокойно двинулась вперед, как вдруг, на быстрой скорости, в нее врезался автомобиль Daewoo Matiz.

На момент столкновения у женщины уже начались роды. Но, как утверждает городское управление Госавтоинспекции, пострадавших нет. Несмотря на аварию, роженицу доставили в больницу, где она смогла спокойно родить ребенка. На данный момент сотрудники ГИБДД пытаются выяснить все детали происшествия и ищут очевидцев с места события.


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