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В Башкирии женщина погибла в горящей машине

Вчера, 19:36

В Башкирии загорелась машина с двумя пассажирами: 34-летней женщиной и ее спутником-ровесником. Сообщается, что женщина погибла на месте, а мужчина получил отравление угарным газом и на данный момент находится в больнице.

 Происшествие случилось сегодня, 1 марта, в селе Верхние Татышлы. Около половины девятого на пожарную станцию поступила информация, что из автомобиля, который находится на улице Ленина, идет густой дым. Однако когда пожарные прибыли на место происшествия, они не обнаружили причину возгорания, но нашли труп женщины и мужчину с отравлением газом, которого сразу же отвезли в Верхнетатышлинскую центральную районную больницу.

По факту гибели 34-летней женщины открыта проверка, в течение которой планируют установить все причины произошедшего.


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