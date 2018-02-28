На севере Москвы в ночном ДТП пострадали двое пассажиров такси

Сегодня, 10:09

В северном районе Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое человек. На автодороге грузовик не разминулся с спецавтомобилем службы такси.

Представители пресс-службы ГУ ГИБДД Москвы сообщили о состоявшейся аварии на Международном шоссе в столице РФ. ДТП случилось 28 февраля и имело последствия для двоих граждан. Люди пострадали и попали в больницу. На трассе не смогли разминуться фура и автомобиль такси.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД оценивают степень вины каждого из участников ДТП на Московском шоссе. Пострадавшие люди в момент аварии находились в такси. О состоянии их здоровья пока нет информации. Также пока официальной версии нет и по поводу причин состоявшегося ЧП на ночной дороге. Эти нюансы предстоит выяснять сотрудникам полиции и экспертам.