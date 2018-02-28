VistaNews.ru


На севере Москвы в ночном ДТП пострадали двое пассажиров такси

Сегодня, 10:09

В северном районе Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое человек. На автодороге грузовик не разминулся с спецавтомобилем службы такси.

Представители пресс-службы ГУ ГИБДД Москвы сообщили о состоявшейся аварии на Международном шоссе в столице РФ. ДТП случилось 28 февраля и имело последствия для двоих граждан. Люди пострадали и попали в больницу. На трассе не смогли разминуться фура и автомобиль такси.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД оценивают степень вины каждого из участников ДТП на Московском шоссе. Пострадавшие люди в момент аварии находились в такси. О состоянии их здоровья пока нет информации. Также пока официальной версии нет и по поводу причин состоявшегося ЧП на ночной дороге. Эти нюансы предстоит выяснять сотрудникам полиции и экспертам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.