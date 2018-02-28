В Башкирии уточнен список погибших и пострадавших в ДТП пассажиров автобуса

Сегодня, 09:40

В Башкирии сводная группа правоохранителей, медиков и спасателей уточнила список погибших и пострадавших при столкновении рейсового автобуса с груженой фурой. Всего погибли девять человек. Еще четверо пассажиров находятся в уфимской больнице.

По уточненным данным, среди погибших были пятеро жителей Челябинской области, трое жителей Республики Башкортостан и женщина из Оренбургской области. В столице Башкирии работает группа психологов, которая пытается помочь родным и близким погибших в аварии, а также с теми ранеными, кто находится в сознании. Несмотря на то, что личности погибших уже установлены по имевшимся документам, родственникам придется пройти через процедуру опознания. Таковы существующие правила.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе между Челябинском и Уфой. По невыясненным пока причинам, грузовик с прицепом вынесло на встречную полосу, по которой двигался рейсовый автобус.