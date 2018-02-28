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Губернатор Дубровский выразил соболезнования семьям погибших под Ашой

Сегодня, 09:31

Губернатор Челябинской области подтвердил готовность властей оказать необходимую помощь семьям погибших в ДТП в Башкирии под Ашой. Борис Дубровский выразил соболезнования родным и слова сочувствия.

Борис Дубровский не оставил семьи погибших в аварии людей под Ашой. Чиновник заявил о готовности оказать материальную и психологическую поддержку близким трагически погибших в Башкирии. На данный момент известно о девяти людях, которые стали жертвами столкновения пассажирского микроавтобуса и большегруза.

Глава региона подчеркнул, что связался с главой Башкортостана и губернатором Оренбургской области. Чиновники солидарны в мнениях по поводу произошедшего и выразили слова скорби о тяжелой утрате, разделяют боль утраты с семьями погибших. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые должны описать точную причину столкновения транспортных средств. Следствие отрабатывает версию потери управления водителем большегруза.


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