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Оглашены имена погибших в аварии автобуса и фуры в Башкирии

Вчера, 21:07

Предварительно оглашены имена погибших в аварии автобуса и фуры в Башкирии. Погибли 9 человек, 4 –травмированы. На месте работают спасатели, медперсонал и полиция.

 В Башкирии в 17:30 произошло масштабное ДТП. В результате чего водителям пассажирского автобуса большегруза MAN TONAR не удалось избежать столкновения. Авария в Иглинском районе Башкортостана унесла жизни 9 человек.

Предварительно имена погибших сообщили в Сети: Марочкина Н., Черкасова Я., Шаганова Ф., Саминова М., Смагин А., Махмутова Ф., Абдрахманова М., Мызгин А., Жиляев Э. Три человека находятся под наблюдением врачей в медлечебнице города Аша. Информация по факту уточняется.

Сообщается, что семьям погибших нужно оказать психологическую поддержку, потому как потеря близких может резко негативно отразится на психике людей.


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