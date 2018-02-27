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На трассе в Башкирии объявлен режим ЧС из-за ДТП

Вчера, 20:42

В районе ДТП на территории Башкирии объявлен режим ЧС. На трассе М5 работают спасатели, полиция, медики и спецтехника.

 В Иглинском районе, недалеко от поселка Улу-Теляк, 27 февраля случилось смертельное дорожное происшествие. Погибло девять пассажиров. В процессе движения на дороге столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В момент ДТП внутри салона буса было 12 граждан. В данный момент объявлен режим ЧС на месте, где случилась авария.

Спасатели, полицейские, медики и даже гвардейцы задействованы в ликвидации последствий ДТП. Вызваны несколько психологов. Причины аварии неизвестны, это станет ясно после заключения экспертизы. Тела погибших отвезены в морг, медики организовали необходимую помощь раненным, число которых пока не понятно. Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственное движение транспорта на 1546 километре магистрали.


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