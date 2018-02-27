VistaNews.ru


Вьетнамский мотоциклист выбил головой окно внедорожника

Вчера, 19:53

Задумавшийся мотоциклист чудом сохранил голову на плечах после сильного удара о заднее стекло автомобиля во Вьетнаме.

 Опасное ДТП произошло 25 февраля в Ханое, столице Вьетнама. Мотоциклист, вероятно, задумался, и не заметил, что движущийся перед ним автомобиль остановился, в результате чего не успел вовремя затормозить, или объехать внедорожник. В итоге, молодой человек на полном ходу столкнулся с машиной, и влетел головой в заднее стекло автомобиля, разбив его. После этого мотоциклист спокойно встал, отряхнулся, и начал проверять свой мотоцикл. Судя по всему, пострадал в ДТП лишь внедорожник.

Автор видео предупреждает, что необходимо быть внимательнее на дорогах, и соблюдать безопасное расстояние между движущимися транспортными средствами, ведь не всегда происшествия на дорогах могут завершиться так благополучно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.