Вьетнамский мотоциклист выбил головой окно внедорожника

Вчера, 19:53

Задумавшийся мотоциклист чудом сохранил голову на плечах после сильного удара о заднее стекло автомобиля во Вьетнаме.

Опасное ДТП произошло 25 февраля в Ханое, столице Вьетнама. Мотоциклист, вероятно, задумался, и не заметил, что движущийся перед ним автомобиль остановился, в результате чего не успел вовремя затормозить, или объехать внедорожник. В итоге, молодой человек на полном ходу столкнулся с машиной, и влетел головой в заднее стекло автомобиля, разбив его. После этого мотоциклист спокойно встал, отряхнулся, и начал проверять свой мотоцикл. Судя по всему, пострадал в ДТП лишь внедорожник.

Автор видео предупреждает, что необходимо быть внимательнее на дорогах, и соблюдать безопасное расстояние между движущимися транспортными средствами, ведь не всегда происшествия на дорогах могут завершиться так благополучно.