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В Забайкалье с автоплатформы выпал бульдозер

Вчера, 20:32

В Забайкалье в автоплатформы выпал перевозимый на ней бульдозер. Это произошло во время прохождения транспортным средством скользкого участка трассы.

 ДТП произошло на территории Могочинского района в Забайкальском крае. Водитель, по предварительным данным, не смог справиться с управлением при перевозке многотонного бульдозера на платформе.

Не исключается, он был закреплён недостаточно надёжно. Внешние факторы на действия водителя не влияли. Имеется в виду неадекватное «поведение» встречных автомобилей.

 Сообщение об этом распространено пресс-службой регионального УМВД. Согласно размещённой информации, пострадавших нет.


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