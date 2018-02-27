В Забайкалье с автоплатформы выпал бульдозер

Вчера, 20:32

В Забайкалье в автоплатформы выпал перевозимый на ней бульдозер. Это произошло во время прохождения транспортным средством скользкого участка трассы.

ДТП произошло на территории Могочинского района в Забайкальском крае. Водитель, по предварительным данным, не смог справиться с управлением при перевозке многотонного бульдозера на платформе.

Не исключается, он был закреплён недостаточно надёжно. Внешние факторы на действия водителя не влияли. Имеется в виду неадекватное «поведение» встречных автомобилей.

Сообщение об этом распространено пресс-службой регионального УМВД. Согласно размещённой информации, пострадавших нет.