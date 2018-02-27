В Благовещенске в массовом ДТП пострадали люди

Вчера, 17:05

В Благовещенске произошла массовая автодорожная авария, в которой пострадали люди. Инцидент имел место днём 26 февраля на пересечении улиц Загородной и Амурской.

Как сообщают, владелец джипа Land Cruiser не уступил дорогу другой машине, в результате чего спровоцировал ДТП, участником которого ещё оказались автомобили Toyota и Nissan. На данный момент стало известно, в ходе столкновения травмы получила женщина, которая являлась пассажиркой автомобиля Nissan. Как рассказывают множество источников, на место происшествия прибыла карета скорой помощи и забрала потерпевшую. На данный момент ничего неизвестно о её состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке в отношении случившегося ДТП. Ими будут установлены все обстоятельства и причины массовой аварии.