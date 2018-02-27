В Иркутской области пьяный гонщик сбил пенсионерку с собакой

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В Иркутской области пьяный гонщик стал причиной ДТП. Водитель Toyota RAV-4 на веселе 24 февраля 2018 года в 20:30 на улице Жданова сбил пенсионерку с собакой. Информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ГУ МВД по Иркутской области информирует о наезде на пешехода в вечернее время суток 24 февраля на улице Жданова. Виновник ДТП оказался пьяным, а в результате его безответственности пострадала 62-летняя женщина с собакой. Однако после наезда на женщину, автомобиль Toyota RAV-4 врезался в здание. По факту произошедшего ведется расследование.

Полиция просит очевидцев аварии откликнуться и сообщить все обстоятельства увиденного. Пострадавшей пенсионерке оказана необходимая помощь. Она находится под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель въехал в толпу людей, погибли мать с ребенком. Причиной стало рассеивание внимания мужчины на сторонние факторы, в этом случае - салют.