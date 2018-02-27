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В Челябинске женщина выпала из движущегося автобуса

Сегодня, 10:01

Администрация Челябинска взяла под личный контроль расследование ДТП с участием городского автобуса (маршрут №64) и его пассажирки. Потерпевшая выпала из движущегося транспортного средства, а водитель даже не удосужился остановиться и поинтересоваться самочувствием женщины.

Скандальный инцидент произошел накануне в Челябинске. Потерпевшая одной из последних заходила в салон курсирующего по маршруту №64 автобуса. Не успела женщина занять свое место, как транспортное средство начало движение. Жительница Челябинска с криком выпала на проезжую часть, а водитель автобуса лишь посмотрел в зеркало заднего вида и закрыл автоматические двери, продолжив поездку. Поведение провинившегося шофера сильно возмутило свидетелей ЧП. Уже к вечеру 26 февраля о скандальном инциденте знал весь город.

Администрация Челябинска взяла под личный контроль расследование ДТП с участием городского автобуса и потерпевшей пассажирки. Если вина водителя будет неопровержимо доказана, его ожидают строгие дисциплинарные меры.


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