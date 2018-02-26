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В Ижевске в ДТП на встречной полосе пострадали четыре пассажира

Вчера, 22:16

В ДТП в городе Ижевск, в результате столкновения на встречной полосе двух автомобилей, пострадали сразу четыре пассажира.

 В Ижевске 23 февраля около 11:00 произошло серьезное ДТП. На встречной полосе, напротив 13 жилого дома, расположенного на улице Кирпичной, столкнулись две иномарки. Молодой человек, 1994 года рождения, с годовым опытом вождения, управлявший Mitsubishi, не справился с управлением своего транспортного средства, и в итоге выехал на встречную полосу автомобильной дороги, что привело к столкновению с двигавшейся там машиной марки Volkswagen, которой управлял горожанин 1989 года рождения. Итогом аварии стали многочисленные травмы, которые получили сразу 4 человека: шофер Volkswagen, и находившиеся в автомобили две пассажирки, а также двухлетняя девочка, которую перевозили в специальном детском автокресле.

Отмечается, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось минимизировать последствия трагедии.


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