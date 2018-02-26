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В Воронеже с МАЗа рухнула бетонная плита

Вчера, 20:01

Сегодня в Воронеже с МАЗа, ехавшего в центр города, рухнула бетонная плита, оборвав удерживающий ее трос.

 Сегодня в Воронеже на улице 9 Января произошло ДТП. От очевидцев известно, что в момент съезда грузовика МАЗ с виадука, с движущегося на полном ходу транспортного средства на проезжую часть упала закрепленная массивная плита, оборвав при этом удерживающий ее трос. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал, так как никого рядом с грузовиком в момент ДТП не оказалось.

В результате аварии, рухнувшая плита перегородила сразу 1,5 полосы на дороге, что привело к формированию небольшой пробки, скорость автомобильного движения на данном участке дороге не превышала 10 км/ч.


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