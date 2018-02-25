Под Выборгом перевернулся бензовоз

Вчера, 20:58

В Выборгском районе Ленобласти перевернулся бензовоз, перевозивший дизельное топливо, которое вытекло на лед Финского залива.

Сегодня около 17:30 бензовоз двигался по автодороге Выборг - Высоцк. В какой-то момент, на мосту через Финский залив, около базы отдыха Пихтовое, водитель машины ГАЗ с петербургским номерным знаком не справился с управлением, выехал на обочину дороги, и перевернулся. В результате данного происшествия повредились цистерны бензовоза, и из них начало выливаться перевозимое топливо (более 5 тонн), которое попало на лед Финского залива. Сотрудники МЧС начали сбор дизельного топлива со льда. Движение в районе ДТП не было перекрыто. Водитель транспортного средства жив.

Вскоре сотрудники экстренных служб и представители нефтегазовой компании установят в заливе специальное ограждение, которое предотвратит дальнейший разлив дизельного топлива.

Теперь специалистом предстоит установить все обстоятельства ДТП.