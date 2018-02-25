В Самаре Hummer протаранил Daewoo Nexia

Вчера, 17:55

Сегодня в Самаре автомобиль марки Hummer протаранил легковушку Daewoo Nexia. ДТП зафиксировано на перекрестке улиц Арцыбушевской и Вилоновской.

По предварительным данным, 25 февраля в Самаре произошло ДТП с участием автомобилей марок Hummer и Daewoo Nexia. В результате аварии было парализовано движение трамваев примерно на полчаса, пострадавших в инциденте нет. За рулем Daewoo, который выскочил на красный свет на трамвайные пути, находился 37-летний мужчина, а владельцем Hummer является 29-летний гражданин.

Сотрудники правоохранительных ведомств проведут проверку, по ее итогам примут окончательное решение. Сообщение о ЧП появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице паблика «ДТП Самара». Фотографии и информацию опубликовали местные жители, которые стали очевидцами сегодняшнего происшествия.