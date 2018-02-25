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В центре Пензы в ДТП столкнулись такси и маршрутка с пассажирами

Сегодня, 11:24

Вчера, 24 февраля, в центре Пензы в ДТП столкнулись такси Lada Granta с символикой «Яндекса» и маршрутка Peugeot Boxer с пассажирами. Авария зафиксирована на улице Суворова неподалеку от перекрестка с улицей Чехова.

По предварительным данным, около 21:20 столкнулись Peugeot Boxer и Lada Granta. Известно, что пассажирский транспорт следовал по маршруту №9, а в момент ДТП двигался до остановки «Центральный рынок».

Сотрудники МЧС России проинформировали, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие трое специалистов, которые использовали одну единицу техники. Также на место ЧП была вызвана бригада скорой помощи. Информация о пострадавших не уточняется. Полиция намерена установить степень вины каждого водителя, которые спровоцировали аварию на проезжей части. Обе машины получили повреждения среднего характера тяжести.


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