В Самаре пьяный водитель устроил массовое ДТП

Сегодня, 10:26

Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Самаре, пьяный водитель на иномарке устроил массовое ДТП. Поврежденные автомобили стоят от перекрестка улицы Ново-Вокзальной до кинотеатра Шипка, расположенного по улице Стара Загора.

По предварительным данным, пьяный водитель устроил массовое ДТП в Самаре. Он ехал по дороге и таранил встречающиеся машины, в результате повреждения получили три транспортных средства, среди которых две отечественные и одна иностранная марки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, которые позволят установить причины и обстоятельства аварии. В скором времени будет установлен объем ущерба, нанесенный пьяным автогонщиком. Эта ситуация обсуждалась местными жителями в социальных сетях.