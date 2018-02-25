VistaNews.ru


В Самаре пьяный водитель устроил массовое ДТП

Сегодня, 10:26

Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Самаре, пьяный водитель на иномарке устроил массовое ДТП. Поврежденные автомобили стоят от перекрестка улицы Ново-Вокзальной до кинотеатра Шипка, расположенного по улице Стара Загора.

По предварительным данным, пьяный водитель устроил массовое ДТП в Самаре. Он ехал по дороге и таранил встречающиеся машины, в результате повреждения получили три транспортных средства, среди которых две отечественные и одна иностранная марки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, которые позволят установить причины и обстоятельства аварии. В скором времени будет установлен объем ущерба, нанесенный пьяным автогонщиком. Эта ситуация обсуждалась местными жителями в социальных сетях.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.