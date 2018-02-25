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Под Белгородом фура Freightliner вылетела в кювет

Сегодня, 09:43

Сегодня под Белгородом большая фура американской марки Freightliner вылетела в кювет. ДТП зафиксировано на трассе М2 в Ивнянском районе региона, пострадавших и погибших нет.

По предварительно установленным данным, сегодня, 25 февраля, под Белгородом на дорожной трассе М2 в Ивнянском районе было зафиксировано ДТП с участием грузовика американской марки Freightliner. Водитель фуры с полуприцепом потерял контроль над управлением транспортом и допустил его выезд на обочину, где снес несколько опор освещения. После этого он вылетел в кювет, в аварии никто не пострадал и не погиб.

Отмечается, что сильно повреждена передняя часть Freightliner. Об инциденте общественности сообщили свидетели ДТП, которые сделали фотографии и опубликовали их на просторах российских соцсетей.


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