В Воронеже движущийся поезд переехал парня

Сегодня, 09:34

В Воронеже 20 февраля движущийся на большой скорости поезд переехал сидящего на рельсах молодого парня.

Инцидент произошел 20 февраля на перегоне между железнодорожными станциями Дубовка и Сомово около 17.00. Со слов очевидцев известно, что машинист движущегося состава длительно подавал звуковые сигналы сидящему на рельсах неизвестному мужчине, предупреждая его об опасности, и пытаясь согнать с железнодорожного полотна, однако тот всячески игнорировал их, и не сдвинулся с места. Из-за большого тормозного пути поезд не успел остановиться, и переехал парня пополам. Пострадавший скончался на месте.

Известно, что погибший был одет в футболку ярко-зеленого цвета, высокие ботинки типа «берцы», на правой руке висел браслет, а судя по отсутствию седых волос, он был молод, либо среднего возраста.

Теперь транспортной полиции предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия. На сегодняшний день еще не удалось установить личность погибшего, так как у него при себе не было никаких документов или вещей, которые дали бы хоть какие-то сведения о нем.