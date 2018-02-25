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Полицейский автомобиль врезался в автомобиль Mazda во Владивостоке

Сегодня, 09:17

В субботу 24 февраля полиция Владивостока спровоцировала аварию. Одна женщина пострадала и на данный момент находится в больнице.

Как сообщают очевидцы происшествия, полицейский автомобиль марки Toyota Corolla, не включив проблесковые маячки, выезжал со второстепенной линии и полицейские отказались уступать дорогу автомобилю Mazda. В следствии этого и произошло столкновение.

По сообщениям СМИ Владивостока, виновником данного ДТП является именно полицейская машина, не уступившая проезд автомобилю, следовавшему по главной дороге.

Стоит также отметить, что пассажирка автомобиля Mazda, который протаранили полицейские, была увезена врачами скорой помощи с места аварии. В данный момент женщина находится в больнице.

Однако, управление ГИБДД города Владивостока пока никаких заявлений по данному происшествию не делало. Напомним, что столкновение случилось на Океанском проспекте, в следствии чего образовалась пробка протяженностью до Некрасовского путепровода.


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