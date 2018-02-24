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Под Воронежем ночью сломался рейсовый автобус с детьми

Вчера, 19:44

Под Воронежем зафиксирован факт поломки рейсового автобуса «Калуга – Ереван». В салоне в 4:00 без тепла оказались 13 человек и 2 детей. Решили ситуацию полицейские, которые вывезли людей в безопасное теплое место, а автобус отправился на ремонт.

Полицейские Воронежа решили проблему 15 пассажиров рейсового автобуса «Калуга – Ереван». На 254 км автопути «Воронеж-Луганск» автобус остановился из-за проблем с двигателем. В холодную ловушку вместе с родителями попали двое детей. Однако стражи правопорядка решили ситуацию быстро, вывезли всех пассажиров на своем автомобиле за два приезда. Сломанный автобус отправили на СТО. Информацию распространили в пресс-службе регионального управления МВД сегодня.

К слову, на юге Сахалина поезд №6201 «Южно-Сахалинск – Томари» застрял в снегах. Пассажиры поезда сообщили о вынужденной остановке возле Ильинского.


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