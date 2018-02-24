В Смоленске автомобилист сбил 76-летнего пешехода и отвез его домой

Вчера, 18:56

23 февраля на улице Черняховского в Смоленске местный автомобилист «прокатил» на капоте 76-летнего пенсионера. Дабы возместить пожилому пешеходу причиненный ущерб и уйти от ответственности, провинившийся водитель отвез его домой.

Авария в Смоленске произошла накануне около 14:00 по местному времени. Неизвестный автомобилист сбил 76-летнего пешехода, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте. Провинившийся водитель первым бросился потерпевшему пенсионеру на помощь. Поставив пожилого мужчину на ноги, автомобилист отвез его домой. Позднее пострадавший житель Смоленска обратился за квалифицированной медицинской помощью.

Дорожная полиция приступила к изучению инцидента. На основе доследственной проверки правоохранители примут процессуальное решение.