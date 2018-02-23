VistaNews.ru


В Новосибирске водитель въехал в толпу людей, погибли мать с ребенком

Сегодня, 18:30

В Новосибирске зафиксировано масштабное ДТП на Коммунальном мосту в сторону правого берега. Водитель кроссовера Honda CR-V сбил толпу и врезался в столб. В результате известно, что 5-6 человек госпитализированы, погибли 2: мать и ребенок.

Информацию о ДТП стала известна в социальной сети «ВКонтакте» в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». По предварительным данным, водитель Honda CR-V засмотрелся на салют в небе и не справился с управлением – влетел в толпу пешеходов.

В результате предварительно известно о 5-6 пострадавших, которым оказывают первую медицинскую помощь специалисты из 6 экипажей скорой помощи. Известно, что ДТП закончилось смертью для матери с ребенком 2015 года рождения. Их тела, по словам очевидцев, накрыты на снегу. На месте трагедии находятся три экипажа ДПС и спасатели.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.