В Новосибирске водитель въехал в толпу людей, погибли мать с ребенком

Сегодня, 18:30

В Новосибирске зафиксировано масштабное ДТП на Коммунальном мосту в сторону правого берега. Водитель кроссовера Honda CR-V сбил толпу и врезался в столб. В результате известно, что 5-6 человек госпитализированы, погибли 2: мать и ребенок.

Информацию о ДТП стала известна в социальной сети «ВКонтакте» в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». По предварительным данным, водитель Honda CR-V засмотрелся на салют в небе и не справился с управлением – влетел в толпу пешеходов.

В результате предварительно известно о 5-6 пострадавших, которым оказывают первую медицинскую помощь специалисты из 6 экипажей скорой помощи. Известно, что ДТП закончилось смертью для матери с ребенком 2015 года рождения. Их тела, по словам очевидцев, накрыты на снегу. На месте трагедии находятся три экипажа ДПС и спасатели.