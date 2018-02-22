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В Смоленске автомобилист-живодер 2 раза проехался по сбитой собаке

Сегодня, 16:30

Жительница Смоленска пожаловался интернет-сообществу на неизвестного водителя-живодера, сначала сбившего ее собаку, а после 2 раза проехавшегося по мертвому животному. Также оскандалившийся автомобилист едва не сбил и хозяйку четвероногого друга человека.

ЧП с участием жительницы Смоленска, ее собаки и автомобилиста-живодера на Skoda Octavia произошло 21 февраля на улице Нормандии-Неман. Легковушка белого цвета пронеслась в сантиметрах от пешехода. И если возмущенной женщине посчастливилось не оказаться под колесами иномарки, то ее домашний питомец был сбит. Также оскандалившийся автомобилист 2 раза переехал собаку передним и задним колесами. Из-за пережитого шока жительница Смоленска не смогла запомнить госномер Skoda Octavia.

Сейчас потерпевший четвероногий друг человека не может самостоятельно ходить и питаться. Автор поста просит интернет-сообщество помочь разыскать провинившегося водителя.


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Гость Андрей
Сегодня, 19:35

Из поста не понятно в чем провинился водитель? Он сбил собаку на тротуаре? 

Если нет, то непонятно в чем его вина.  Непонятно также, находилась ли собачка ( как положено выгуливать собак в городе) на поводке.  У меня товарищ собачку на дороге стал объезжать, в кювет с перевертышем уехал.

Вот даже интересно, если водителя найдут, что ему предъявят? 

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