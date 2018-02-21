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В Петрозаводске очевидец снял жесткое ДТП возле Гоголевского моста

Сегодня, 20:20

В Петрозаводске на «смертельном перекрестке» возле Гоголевского моста сегодня произошло очередное жесткое столкновение автомобилей, которое зафиксировал очевидец и выложил в Сеть. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Нерегулируемый перекресток между улицей Черняховского и Лососинским шоссе в столице Карелии давно пользуется дурной славой у водителей транспортных средств. В администрацию города и автоинспекцию неоднократно поступали жалобы и конкретные предложения от жителей Петрозаводска. Сегодня авария лишь по счастливой случайности принесла только материальные убытки участникам ДТП.

На кадрах короткого ролика видно, как водитель красного автомобиля стартовал, не дождавшись остановки потока по главному направлению, въехал в бок синей иномарки. По свидетельству очевидцев, водители не стали вызывать сотрудников ГИБДД, воспользовавшись обменом страховых сведений. Движение было возобновлено через полчаса после дорожно-транспортного происшествия.


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