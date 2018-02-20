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В Томске рядом с площадью Южной столкнулись сразу 8 автомобилей

Вчера, 22:55

В Томске рядом с площадью Южной столкнулись сегодняшним утром сразу 8 автомобилей. Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД.

Масштабное ДТП в Томске произошло в 08:15. Движение на участках, прилегающих к данной площади, было серьёзно затруднено. Его регулировали представители ГИБДД.

Что стало причиной столь крупной аварии, устанавливается. Местное ГИБДД предупредило автолюбителей, чтобы при планировании своих маршрутов они учитывали затруднения по движению на Южной.

Очевидцы произошедшей аварии сообщают в соцсетях некоторые подробности. Впрочем, они связаны не с тем, что стало причиной масштабного ДТП, а с возникшими там пробками.

По данным «Яндекс.Пробки», они в данном районе Томска некоторое время достигали показателя в 8 и более баллов. Сервис информировал автолюбителей, что затор в данном месте города растянулся на несколько километров. Скорость движения не превышала 2 км/час.

О пострадавших информации пока нет. Хотя, исходя из опубликованных очевидцами фотографий, некоторые авто побились достаточно серьёзно.


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