Под Екатеринбургом перевернулась фура с пивом

Вчера, 20:45

Под Екатеринбургом опрокинулся грузовик, в кузове которого находилось пиво. Пострадавших в ДТП нет, если не считать бутылок с алкогольным напитком, которые валялись по всей автомагистрали.

19 февраля в районе 13-го километра автомобильной трассы, которая ведет в Екатеринбург, произошло ДТП. К счастью, среди людей пострадавших не зафиксировано, но поврежден груз. Участником аварии на дороге стали фура Hyundai и иномарка Toyota Chaser. Эти автомобили столкнулись между собой.

От мощного удара фура, в кузове которой на момент ДТП был груз, перевернулась на бок. Так как водитель перевозил пиво в бутылках на палетах, от колебания тара с напитком выпала из тента. Автолюбители, которые в этот момент оказались на дороге, сообщили в соцресурсе, что видели, как валяются бутылки с пивом по всей дороге, а некоторые из них лопнули и напиток растекся по всей площади. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства дорожной аварии.