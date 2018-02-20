В Чебоксарах автомобилист на LADA «прокатил» на капоте молодого парня

Сегодня, 16:33

Дорожная полиция Чувашии изучает произошедшее вечером 19 февраля ДТП с участием пешехода и автомобилиста на легковушке LADA. Выезжая из парковки на улице Гузовского в Чебоксарах, провинившийся водитель не увидел передвигающегося молодого парня, впоследствии «прокатив» потерпевшего на капоте.

Авария в Чебоксарах имела место накануне около 18:15 по местному времени. Припарковавшийся на улице Гузовского автомобилист задним ходом выезжал из стоянки. Отвлекшись, водитель легковушки LADA не заметил движущегося пешехода. Как итог, молодой парень несколько метров проехал на капоте отечественного авто.

На место ДТП потерпевший вызвал сотрудников дорожной полиции Чебоксар. Правоохранители организовали проверку по факту аварии. Благодаря отсутствию травм у пешехода и трезвому состоянию, провинившийся автомобилист может отделаться сравнительно незначительным штрафом.