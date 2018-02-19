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В центре Челябинска трамвай столкнулся с иномаркой Mazda

Вчера, 22:32

В центральной части Челябинска произошло ДТП. Трамвай столкнулся с иномаркой Mazda – жертв и пострадавших нет.

По оперативным данным экстренных служб Челябинска, 19 февраля в 18:00 на территории пересечения двух улиц Цвиллинга и Тимирязева случилось ДТП. Участниками дорожного проишествия стала иномарка Mazda и городской трамвай № 8. По словам сотрудников ГИБДД, на момент аварии за рулем иномарки была женщина, а в салоне трое детей. Удар трамвая пришелся в левую сторону автомобиля, проткнута дверь вагонным штырем. К счастью, пострадавших и жертв ДТП не зафиксировано.

Дети и водитель остались живы. Причиной аварии правоохранители назвали нарушения поведения водителя иномарки на дороге. Женщина просто решила повернуть перед трамваем. В настоящее время проводится расследование полицией произошедшего инцидента.


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