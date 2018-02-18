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Неадекватный пешеход кинулся на капот автомобиля в Пензе

Сегодня, 17:58

В Пензе на улице Свердлова произошло ДТП с участием пешехода, поведение которого нельзя назвать адекватным. Мужчина сам кинулся на капот проезжавшего мимо автомобиля. 

Инцидент произошел вчера вечером. По информации от очевидца известно, что неподалеку от остановки «Южный» на улице Свердлова в Пензе, пешеход довольно странно себя вел. Мужчина средних лет постоянно перебегал дорогу, бросался на автобус, у которого пытался вырвать дворники.

Неподалеку проезжала машина «Lada Kalina», за рулем которой находилась девушка. Она заприметила странного человека и снизила скорость движения, однако неадекватный пешеход начал бежать перед машиной, а потом резко бросился на капот. Девушке решил помочь случайный пешеход, однако досталось и ему. Дальнейшие неадекватные действия мужчины пресекли сотрудники ДПС, которые проезжали мимо. Вскоре на место ДТП приехал автомобиль ГИБДД. Теперь полицейским предстоит разобраться во всех обстоятельствах данного происшествия.


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